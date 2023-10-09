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Вратарь СКА Дмитрий Николаев перешёл в «Нефтехимик» в результате обмена

СКА и «Нефтехимик» совершили обмен хоккеистами, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В Нижнекамск переезжает вратарь Дмитрий Николаев, в Санкт-Петербург – нападающие Андрей Чивилёв и Амир Нугманов.

В текущем сезоне 23-летний Дмитрий Николаев не сыграл ни одного матча за армейский клуб. В прошлом розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ голкипер провёл 42 встречи, в которых одержал 30 побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34. В плей-офф на счету Николаева 15 матчей и девять побед.

23-летний Андрей Чивилёв в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

18-летний форвард Нугманов сезон-2023/2024 начал в МХЛ за клуб «Реактор». В 14 встречах он записал на свой счёт 15 (10+5) результативных баллов.