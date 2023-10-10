Российский вратарь Пётр Кочетков перешёл из «Каролины» в систему «Тампы»

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков перешёл в систему «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщается на официальном сайте «молний».

Отмечается, что 24-летний вратарь перешёл в стан фарм-клуба «Лайтнинг» в АХЛ — «Сиракьюз Кранч» — на правах аренды. При этом сыграть за «Тампу» Кочетков не сможет.

Такое решение принято из-за травмы основного голкипера «молний» Андрея Василевского. Кроме того, с нынешнего сезона фарм-клуб «Каролины» — «Чикаго Вулвз» — станет независимой командой.

Напомним, Кочетков суммарно принял участие в 25 встречах за «Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ за последние два года. В регулярке-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Пётр сыграл 24 матча, в которых одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.

Контракт Кочеткова с зарплатой $ 2 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/2027.