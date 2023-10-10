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«Лада» всухую проиграла «Амуру», потерпев четвёртое поражение подряд

«Лада» всухую проиграла «Амуру», потерпев четвёртое поражение подряд
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Кулик (Слепец) – 01:38 (5x5)     2:0 Коршков (Кулик, Балдаев) – 24:09 (5x5)     3:0 Бочаров (Грачёв, Коршков) – 37:27 (5x5)    

На второй минуте Евгений Кулик с передачи Кирилла Слепца вывел хабаровчан вперёд. На 25-й минуте Егор Коршков удвоил преимущество «Амура». На 38-й минуте Станислав Бочаров забросил третью шайбу в ворота «Лады». Очки за результативные передачи получили Евгений Грачёв и Егор Коршков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 12 октября в Хабаровске сыграет с «Автомобилистом». «Лада» 14 октября примет «Адмирал».

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