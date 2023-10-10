«Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал», одержав третью победу подряд
Поделиться
В Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Шипачёв (Яшкин) – 03:51 (5x5) 0:2 Дыняк (Евсеев) – 12:20 (5x5) 0:3 Яшкин (Лямкин, Шипачёв) – 52:06 (5x4)
На четвёртой минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Яшкина вывел казанскую команду вперёд. На 13-й минуте Никита Дыняк после паса Никиты Евсеева удвоил преимущество «Ак Барса». На 53-й минуте Никита Лямкин, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Александр Радулов.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 14 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 12 октября примет «Ак Барс».
Комментарии
- 10 октября 2023
-
15:23
-
15:18
-
15:08
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:48
-
14:36
-
14:29
-
14:21
-
14:14
-
14:12
-
13:54
-
13:41
-
13:29
-
13:24
-
13:17
-
13:09
-
12:38
-
12:12
-
12:03
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:26
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:36
-
09:17
-
09:00
-
08:50
-
08:35
Партнерский контент