«Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал», одержав третью победу подряд

В Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Яшкина вывел казанскую команду вперёд. На 13-й минуте Никита Дыняк после паса Никиты Евсеева удвоил преимущество «Ак Барса». На 53-й минуте Никита Лямкин, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Александр Радулов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 14 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 12 октября примет «Ак Барс».