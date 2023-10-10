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«Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал», одержав третью победу подряд

«Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал», одержав третью победу подряд
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В Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Шипачёв (Яшкин) – 03:51 (5x5)     0:2 Дыняк (Евсеев) – 12:20 (5x5)     0:3 Яшкин (Лямкин, Шипачёв) – 52:06 (5x4)    

На четвёртой минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Яшкина вывел казанскую команду вперёд. На 13-й минуте Никита Дыняк после паса Никиты Евсеева удвоил преимущество «Ак Барса». На 53-й минуте Никита Лямкин, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Александр Радулов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 14 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 12 октября примет «Ак Барс».

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