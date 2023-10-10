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THW: судя по игре в последних плей-офф, Панарин не достоин своей зарплаты в $ 11,64 млн

THW: судя по игре в последних плей-офф, Панарин не достоин своей зарплаты в $ 11,64 млн
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Журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд прокомментировал попадание российского вингера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в топ-10 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024. Форвард «рейнджеров» занял шестое место.

«Основываясь на его игре в каждом из двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, можно утверждать, что Артемий Панарин не достоин зарплаты в $ 11,64 млн, которую ему платит «Нью-Йорк Рейнджерс». Тем не менее в регулярном чемпионате он более чем оправдал эту сумму. В 268 матчах за «Рейнджерс» он забил 100 голов и набрал 341 очко.

Чтобы по-настоящему оценить, насколько продуктивен был Панарин с тех пор, как он присоединился к «Рейнджерс», отметим, что за последние четыре сезона он занимает четвёртое место по результативности в НХЛ. Единственными игроками, опережающими его в этом списке, являются, пожалуй, три лучших игрока в мире: Натан Маккиннон, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. «Рейнджерс» будут надеяться на большее в плей-офф, но нельзя отрицать, что он по-прежнему остаётся одним из элитных талантов в хоккее», — приводит слова МакДональда The Hockey Writers.

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