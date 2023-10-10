Трое россиян — в рейтинге 10 лучших вингеров НХЛ по версии THW, Овечкин — вне топ-3

Журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд составил топ-10 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024. В список попали три российских игрока.
Лучшим из россиян стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, занявший второе место. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался вне топ-3 — он только четвёртый. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял шестое место.
Весь топ:
1. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».
2. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд».
3. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз».
4. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз».
5. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз».
6. Артемий Панарин «Нью-Йорк Рейнджерс».
7. Клейтон Келлер, «Аризона Койотс».
8. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс».
9. Джонни Годро, «Коламбус Блю Джекетс».
10. Кевин Фиала, «Лос-Анджелес Кингз».