Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трое россиян — в рейтинге 10 лучших вингеров НХЛ по версии THW, Овечкин — вне топ-3

Журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд составил топ-10 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024. В список попали три российских игрока.

Лучшим из россиян стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, занявший второе место. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался вне топ-3 — он только четвёртый. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял шестое место.

Весь топ:

1. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».

2. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд».

3. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз».

4. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз».

5. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз».

6. Артемий Панарин «Нью-Йорк Рейнджерс».

7. Клейтон Келлер, «Аризона Койотс».

8. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс».

9. Джонни Годро, «Коламбус Блю Джекетс».

10. Кевин Фиала, «Лос-Анджелес Кингз».