«Я боялся этого». Тренер «Лады» отреагировал на четвёртое поражение подряд

Олег Браташ, главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада», прокомментировал поражение команды в игре с «Амуром», ставшее для неё четвёртым подряд.

Напомним, матч состоялся сегодня, 10 октября, и завершился победой хабаровчан со счётом 3:0.

«Ключевыми стали моменты, когда соперник нам забил голы. Я недоволен, как можно быть довольным, если мы проиграли 0:3? Недоволен, расстроен, но буду объективен — сил у ребят оставалось всё меньше и меньше.

Победная серия потребовала от ребят игры на пределе возможностей, поэтому я и боялся этой поездки — нам всё же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

В следующем матче, который состоится 14 октября, «Лада» примет на домашней арене «Адмирал» из Владивостока, начало – в 16:00 мск.