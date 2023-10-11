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Коннор Бедард едва не забыл клюшку, выходя на свой первый матч в НХЛ. Видео

Сегодня, 11 октября, «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграло «Питтсбург Пингвинз» (4:2) в первом туре регулярного чемпионата НХЛ.

В этом матче дебютировал 18-летний нападающий Коннор Бедард, который едва не забыл клюшку перед выходом на лёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Бедард был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2023 года. В день 18-летия, 17 июля он подписал с «Чикаго Блэкхокс» трёхлетний контракт новичка.

До этого, в своём преддрафтовом сезоне в команде «Реджайна Пэтс», он выдал результативную серию, зарабатывая очки в 20 играх подряд. Регулярный сезон-2022/2023 он закончил с 143 очками и получил Боб Кларк Трофи (лучший бомбардир Западной хоккейной лиги) и Фоур Бронкос Мемориал Трофи (лучший игрок Западной хоккейной лиги).

В следующем туре «Чикаго» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 12 октября. После индейцы проведут игры с «Монреаль Канадиенс» (15 октября) и «Торонто Мэйпл Лифс (17 октября).