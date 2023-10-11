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Матч между «Авангардом» и московским «Динамо» 13 октября будет посвящён Алексею Черепанову

Матч между «Авангардом» и московским «Динамо» 13 октября будет посвящён Алексею Черепанову
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Матч между «Авангардом» и московским «Динамо», запланированный на 13 октября 2023 года, будет посвящён памяти нападающего омского клуба Алексея Черепанова, сообщает пресс-служба омичей. Встреча пройдёт в Омске и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

13 октября исполнится 15 лет со дня смерти нападающего «Авангарда» Алексея Черепанова.

13 октября 2008 года в концовке матча с «Витязем» 19‑летний Черепанов потерял сознание, находясь на льду. Врачи команды попытались привести его в чувство. Хоккеиста вынесли на улицу, делали массаж сердца, ожидая приезда скорой помощи. Скорая приехала, но дефибриллятор, которым можно было бы попытаться вновь завести сердце, оказался разряженным. В местную больницу Алексея доставили только спустя 50 минут. Реаниматологи констатировали клиническую смерть.

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