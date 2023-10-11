Коньков — об обмене Рендулича в СКА: такие переходы накладывают отпечаток

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об обмене нападающего Борна Рендулича в СКА. «Сочи» получил взамен форварда Марата Хуснутдинова.

«Мне трудно здесь что-то сказать. Между клубами есть определённые договорённости, они действуют в рамках правил, не нарушая никакого закона. Всё, что не запрещено, то разрешено. Конечно, такие переходы накладывают отпечаток. «Сочи» на ходу, команда показывает отличный результат, в сравнении с предыдущим сезоном. Но всё равно мы понимаем, что все игроки хотят попасть в клуб, который будет сражаться за награды. Добавить тут больше нечего.

Я не представляю, как тут лига может вмешаться. Всё дело в договорённостях между клубами. Но у зрителей всё равно остаётся маленький осадок. Вокруг таких переходов всегда много разговоров», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.