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«Нефтехимик» и омский «Авангард» произвели обмен игроками

«Нефтехимик» и омский «Авангард» произвели обмен игроками
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«Нефтехимик» и омский «Авангард» произвели обмен игроками. В нижнекамский клуб переходит нападающий Дмитрий Соколов, а в Омск отправляется защитник Глеб Семёнов.

25-летний Cоколов является воспитанником омского хоккея. Выступал за сборную России на юниорском и молодёжном чемпионатах мира. В 2016 году на драфте НХЛ под общим номером 196 был выбрал клубом «Миннесота Уайлд». Часть своей карьеры нападающий провёл в Северной Америке, выступая за команды различных лиг. В КХЛ в активе Соколова 57 матчей и 20 (14+6) набранных очков. В текущем сезоне форвард играл в ВХЛ за «Омские Крылья» и в 13 играх отметился 10 (3+7) баллами за результативность.

25-летний Семёнов в текущем сезоне провёл за «Нефтехимик» лишь один матч без набранных очков. Всего в КХЛ на счету игрока обороны 96 матчей и восемь (3+5) набранных очков с показателем полезности «-4».

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