И. о. главного тренера «Барыса» Мамбеталиев оценил игру вратаря Паскуале в игре с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) и оценил игру голкипера астанчан Эдди Паскуале, который в предыдущий раз выходил в старте 25 сентября.

«Разбирали, готовились. Игра сложная, соперник хороший — но ребята молодцы, старались, ловили шайбы на себя. Терпели в обороне, в атаке, потерпели в овертайме и по буллитам выиграли.

Кто выбирает игроков, которые будут бить буллиты? Своих я всех знаю, кто был на чемпионате мира, кто может исполнять. Мы взяли двух праворуких игроков: Райли Барбера и Понтуса Оберга. Они должны исполнять, но чуть-чуть не получилось. Думаю, в следующий раз получится.

Второй матч на посту главного тренера? Ребята-иностранцы все знают эту тактику, наши ребята знают мои требования — мы и по сборной так играли. Ничего такого не меняли, быстро подхватили. Не хватает функционалки, но над этим будем работать. Мы будем это делать постепенно. Конечно, не сразу всё, потихоньку. Те, кто не попадает в состав, будут чуть-чуть отрабатывать, потом будем менять потихонечку.

Эдди Паскуале вернулся на лёд? Сегодня он играл с хорошим настроением, был в команде, играл за команду. Сегодня была команда. И первый состав хорошо играл, и второй, и третий, и четвёртый. Претензий ни к кому нет, поэтому мы и победили», — цитирует Мамбеталиева Шайба.kz.