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Кравец: «Авангард» сдал экзамен на «отлично». Веру болельщиков перевели в победу

Кравец: «Авангард» сдал экзамен на «отлично». Веру болельщиков перевели в победу
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог победного матча с «Металлургом» (4:1).

«Сегодня мы играли с командой, которая идёт на первом месте и показывает хорошую игру — и мы этот экзамен выдержали, сдали его на «отлично». Рад за команду, рад, что смогли перевести веру наших болельщиков в победу. Самое главное, что команда продолжила трудиться, работать, выполнять игровое задание, несмотря на быстрый пропущенный гол. Это и принесло успех. Коллективная игра, полная самоотдачи каждого хоккеиста», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо». «Металлург» отправится в гости к «Сибири». Обе встречи состоятся в пятницу, 13 октября.

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