Главный тренер «Авангарда» прокомментировал обмен нападающего Соколова в «Нефтехимик»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победного матча с «Металлургом» (4:1) прокомментировал обмен нападающего Дмитрия Соколова в «Нефтехимик». Напомним, в обратном направлении проследовал защитник Глеб Семёнов.

«Моё видение – что сегодняшних сочетаний звеньев нужно держаться, продолжать работать. Ребятам нужно продолжать находить оптимальное взаимодействие в игре друг с другом. Как улучшить реализацию? На тренировках мы делаем раздельные упражнения, тут только тренировки и упорство игрока могут помочь.

По поводу обмена Дмитрия Соколова на Глеба Семёнова в «Нефтехимик» только после игры смогли поговорить. Когда будет больше информации, я смогу прокомментировать эту сделку. В принципе, конечно, я принимал участие в обмене Соколова. В данной ситуации по конкуренции он не проходит в состав «Авангарда», поэтому дали возможность ему играть в КХЛ, но в другой команде. Кирилл Панюков здоров, просто не попал в состав сегодня. Богдан Киселевич болел три дня серьёзно, но сегодня уже начал кататься», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.