Главный тренер «Северстали» Козырев назвал фактор, позволивший «Торпедо» победить

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) и заявил, что его команде не хватило опыта. Напомним, победную шайбу нижегородцы забросили на 13-й минуте третьего периода.

«К сожалению, результат отрицательный — хотя мы весь матч вели и упустили концовку. Положительный момент – у нас было движение, комбинации. В плане рисунка показали хорошую игру. Увы, нам не хватило опыта доиграть в концовке, довести этот матч до победы. У нас есть кадровые проблемы, мы их в скором времени решим.

Третий период? Мы продолжали играть в свою игру. Здесь получилось так из-за ошибки игроков — не потому, что мы играли по счёту и сдерживали соперника. Мы ни в коем случае не ставим наших молодых игроков в рамки. У команды соперника более опытные игроки именно в плане концовки. Они прошли плей-офф, играли первый и второй раунды. Как раз эти игроки и решили исход матча. Поверьте, у нас этот опыт тоже появится», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.