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Нападающий «Торпедо» Ян высказался о победе в матче с «Северсталью»

Нападающий «Торпедо» Ян высказался о победе в матче с «Северсталью»
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Нападающий «Торпедо» Деннис Ян прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» (4:3). Ян оформил дубль.

«В начале матча было видно, что мы не играли в наш хоккей, отставали по темпу. Но после второго периода мы собрались, проявили характер и выиграли игру. Перед третьим периодом все ребята перенастроились, потому что первые два периоды было не то, что мы хотели.

Элемент везения? Думаю, победа по делу. Мы вытащили игру, горели, все ребята постарались», — приводит слова Яна официальный сайт КХЛ.

Ещё заброшенными шайбами в составе «Торпедо» отметились Владислав Фирстов и Даниил Бокун. За «Северсталь» забили Александр Скоренов (дважды) и Кирилл Пилипенко.

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