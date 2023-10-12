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Задоров провёл жёсткий силовой приём против Наместникова в матче с «Виннипегом»

Задоров провёл жёсткий силовой приём против Наместникова в матче с «Виннипегом»
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Сегодня, 12 октября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В одном из эпизодов матча на льду столкнулись два российских хоккеиста. Защитник «Калгари» Никита Задоров жёстко встретил соотечественника Владислава Наместникова, выступающего за «Виннипег». Задоров в средней зоне провёл силовой приём бедром, после которого Наместников отлетел к борту и потерял шайбу. Приём получился по правилам, и никакого наказания арбитры защитнику не выписали.

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По итогам матча Задоров отметился результативной передачей, заработал показатель полезности «+1» и провёл три силовых приёма.

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