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Пулккинен: знал, что рано или поздно представится шанс вернуться в КХЛ, если захочу

Пулккинен: знал, что рано или поздно представится шанс вернуться в КХЛ, если захочу
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Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен прокомментировал своё возвращение в КХЛ и объяснил, почему решил подписать контракт с китайским клубом.

«Мог ли остаться играть в Европе? Могло произойти всё что угодно. Я внимательно изучал возможности, которые у меня были, ждал подходящего момента. Шанс остаться в Европе тоже был, но я получил возможность оказаться в «Куньлуне». Не думал, что с КХЛ может не получиться. Понимаю, что сейчас тяжёлая ситуация, клубы могут подписывать только трёх легионеров. Всегда знал, что, если я захочу вернуться в КХЛ, рано или поздно такая возможность представится. Но я хотел посмотреть, какие у меня будут варианты. Предложение от «Куньлуня» поступило в правильный момент. Всё сложилось отлично», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:00 мск.

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