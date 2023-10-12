Пулккинен: знал, что рано или поздно представится шанс вернуться в КХЛ, если захочу

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен прокомментировал своё возвращение в КХЛ и объяснил, почему решил подписать контракт с китайским клубом.

«Мог ли остаться играть в Европе? Могло произойти всё что угодно. Я внимательно изучал возможности, которые у меня были, ждал подходящего момента. Шанс остаться в Европе тоже был, но я получил возможность оказаться в «Куньлуне». Не думал, что с КХЛ может не получиться. Понимаю, что сейчас тяжёлая ситуация, клубы могут подписывать только трёх легионеров. Всегда знал, что, если я захочу вернуться в КХЛ, рано или поздно такая возможность представится. Но я хотел посмотреть, какие у меня будут варианты. Предложение от «Куньлуня» поступило в правильный момент. Всё сложилось отлично», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:00 мск.