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Интервью с финским нападающим Теэму Пулккиненом — про переход в «Куньлунь», «Трактор», «Ак Барс», Гатиятулина, палец

«Мой палец взорвался, это был просто раздробленный кусок мяса». Интервью с Пулккиненом
Дмитрий Сторожев
Интервью с финским нападающим Теэму Пулккиненом
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Единственный финн КХЛ — о переходе в «Куньлунь», «Тракторе», Анваре Гатиятулине и самом памятном моменте в карьере.

«Куньлунь» недавно обзавёлся статусным новичком — состав команды пополнил форвард Теэму Пулккинен, который остался единственным финским игроком в Континентальной хоккейной лиге. За день до матча «Ред Стар» со СКА в Санкт-Петербурге нападающий дал «Чемпионату» первое эксклюзивное интервью в качестве игрока «драконов», в котором рассказал об адаптации в китайском клубе, своём уходе из «Трактора» и несостоявшемся переходе в «Ак Барс».

«Цель минимум — попадание в плей-офф»

— Как проходит адаптация в «Куньлуне»?
— Всё хорошо. Я провёл здесь только два дня, долго сюда добирался. Пару раз покатался в небольшой группе, ведь бóльшая часть игроков играла вчера. Я готов начинать.

— Какое настроение в команде после шести поражений подряд?
— Не унываем. Сезон только начался, команда хорошо начала, одержала несколько побед. Последние пару матчей получились напряжёнными, увы, команда проиграла. Никакой паники нет, фокусируемся на следующих встречах. Нужно выиграть разок, а там пойдёт.

— «Куньлунь» ни разу не выходил в плей-офф во время вашей игры в КХЛ. Мне казалось, вы подпишете контракт с клубом, у которого больше шансов на кубок.
— Всё дело в тайминге. Иногда всё идёт не по плану. Неделю назад я услышал об интересе «Куньлуня», меня это впечатлило. Да, при мне в КХЛ клуб не выходил в плей-офф. Так почему бы не сделать это в нынешнем сезоне?

— До этого вы играли в командах с хорошей посещаемостью, а у «Куньлуня» фан-база небольшая. Вас это не смущает?
— Вообще не смущает. Если бы смущало, не перешёл бы сюда. Я был рад получить шанс оказаться в «Куньлуне», поэтому и подписал контракт. Если будем играть хорошо, болельщики придут. Я смотрел матч со «Спартаком», там была отличная поддержка. Да, было много болельщиков «Спартака», ведь играли рядом с Москвой. Но «Куньлунь» провёл отличный матч.

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— Каким вообще видите потенциал «Куньлуня»?
— Наша цель — попадание в плей-офф. Мы недалеко от восьмёрки, потерпели пару обидных поражений, однако ещё есть время всё исправить. Нужно начать побеждать. Если попадём в плей-офф, будем смотреть дальше. Но пока цель минимум — попадание в плей-офф.

— Кроме Райана Спроула и Даниила Тарасова, с кем-то успели поиграть в одной команде?
— С Тайлером Воном мы играли в «Чикаго Вулвз» в АХЛ, с Колином Кэмпбеллом в «Гранд-Рапидс Гриффинс».

— Будет ли вам проще в «Куньлуне», чем в других клубах КХЛ, учитывая, что здесь больше англоговорящих?
— Для меня это не имеет значения. Я 10 лет играю за пределами Финляндии, многое повидал, ко многому привык. Языковой барьер никогда не был проблемой для меня. В хоккейном мире все говорят на одном языке.

«Понимал, что предоставится возможность вернуться в КХЛ»

— В межсезонье слухи отправляли вас «Салават» и «Барыс». Правдивы ли они?
— Не знаю, насколько они правдивы. Слухи есть всегда. Возможно, какие-то команды действительно были заинтересованы во мне.

— Зимой вас пытался выменять «Ак Барс». На вас больше не выходили из Казани?
— Нет, после того случая с их стороны интереса ко мне не было. Тогда мы немного пообщались, были переговоры. Однако переход не состоялся, и я был рад остаться в «Тракторе» до конца сезона. Мы пытались выйти в плей-офф, но не смогли этого сделать, не хватило всего одного очка.

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— Были готовы покинуть Челябинск раньше истечения контракта?
— Это бизнес. Если бы «Трактор» хотел, чтобы я ушёл, я бы ушёл. Но там захотели меня оставить, поэтому я остался. Игроков обменивают везде, это нормально. В моём случае этого не произошло.

— Была история, будто бы Никита Квартальнов предлагал устроить вас обратно в Минск, если бы он стал вашим представителем.
— Здесь та же ситуация, что и с интересом от других клубов. В межсезонье много разговоров от агентов, генменеджеров, болельщиков. Это всё часть бизнеса. Сейчас я в «Куньлуне», а не в Минске.

— Ваш агент говорил, что вы тренировались с «серьёзным клубом из Европы». О каком клубе речь?
— Я тренировался в Италии с клубом «Валь-Пустерия», он играет в ICEHL. Там команды из Австрии, Италии, Словении. Это хорошая европейская лига. У команды финский тренер — Томек Валтонен. Он сказал мне, что я могу потренироваться с ними. Уважаю его, это отличный тренер. Благодарен ему за возможность потренироваться с клубом.

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— Действительно могли остаться в Европе или были нацелены только на КХЛ?
— Могло произойти всё что угодно. Я внимательно изучал возможности, которые у меня были, ждал подходящего момента. Шанс остаться в Европе тоже был, но я получил возможность оказаться в «Куньлуне».

— Был момент, когда думали, что с КХЛ уже не получится?
— Нет. Понимаю, что сейчас тяжёлая ситуация, клубы могут подписывать только трёх легионеров. Всегда знал, что, если захочу вернуться в КХЛ, рано или поздно такая возможность предоставится. Но я хотел посмотреть, какие у меня будут варианты. Предложение от «Куньлуня» поступило в правильный момент. Всё сложилось отлично.

— Затяжные переговоры повлияли на подготовку к сезону?
— Нет, я тренировался в Италии, и это отлично помогло мне. Там отличный клуб. Посмотрел, как они работают, это очень хорошая команда. Тренироваться там было лучше, чем оставаться дома. Надеюсь, сразу смогу играть на уровне КХЛ.

— «Трактор» был первой командой КХЛ, в которой вы задержались на два полных сезона. Какие планы на «Куньлунь»?
— Не знаю пока. Я подписал контракт до конца сезона. Если отыграю хорошо, возможно, мы найдём способ договориться ещё на один год сотрудничества. Прямо же сейчас я сфокусирован не на будущем, а на настоящем. Все провели уже по 20 игр с учётом предсезонки. Мне нужно быстро найти свой ритм. Понадобится пара матчей, чтобы завестись, но всё придёт.

«В «Тракторе» решили, что им нужны другие игроки, это нормально»

Никита Тертышный говорил, что вы «русифицированы». Согласитесь с ним?
— Мне было весело в «Тракторе». Нравились одноклубники, все до одного. Это хорошие люди. Не знаю, могу ли я на 100% согласиться с тем, что он сказал, но мне нравилось там. Похоже, я тоже им нравился. Я отлично провёл время в «Тракторе», не могу сказать ничего плохого о клубе и людях. Это топовая команда.

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— Как он переживал сухую серию?
— Ему очень нелегко пришлось в начале сезона, он долго не мог забить. Но это хоккей. Когда все болельщики и тренеры ожидают высокой результативности, а шайба не идёт в ворота, это очень сильно давит на молодых игроков. Здорово начать сезон с заброшенных шайб — тогда и игра идёт легче, и чувствуешь себя лучше. У Никиты многое не получалось, однако он отлично держался. Он классный игрок с большим будущим. У него всё будет замечательно.

— Недавно он запросил обмен. Верите, что смена обстановки пойдёт ему на пользу?
— Не могут говорить за кого-то другого. У Никиты своя карьера, это его выбор. Если такова его цель, должно быть, это пойдёт ему на пользу.

— На днях «Трактор» расстался с Анваром Гатиятулиным. Вас это удивило?
— Тяжёлая ситуация, был сложный сезон. Очень жаль, что его уволили. Анвар Рафаилович — отличный человек, он всегда мне нравился. Но таков бизнес.

— Но ведь отличный человек не всегда означает отличный тренер.
— У него большое сердце. Хоккей одинаков для игроков, тренеров, агентов и генменеджеров, все знают об этом. Я желаю ему только наилучшего.

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— «Трактор» в прошлом сезоне выступил ниже ожиданий. Что пошло не так?
— За год до этого мы провели очень хороший сезон, дошли до финала конференции, где проиграли «Магнитке». Думаю, свой отпечаток наложило межсезонье, мы потеряли лучших игроков — лучшего защитника лиги Ника Бэйлена, одного из лучших вратарей Романа Вилла, одного из лучших центров Лукаша Седлака, ещё и Томаша Гику. Таким игрокам сложно найти замену. Нам нужно было найти способ заменить их. Уход лидеров — хорошее оправдание, но болельщики не хотят их слышать.

— Чувствуете, что дали команде меньше, чем могли?
— Конечно, я недоволен тем, как всё сложилось для команды и для меня лично. Всегда хочется играть лучше. Даже если забиваешь 30 голов, хочешь забить 35. Да, я хотел сыграть лучше.

— Хотели остаться в Челябинске?
— Сложилась непростая ситуация с ролью, которую я играл в команде. В первый год я чаще играл в большинстве с другими легионерами, это был мой лучший год в «Тракторе». Но потом всё пошло сложнее, и я понимаю реакцию клуба — мы начали проигрывать. Мне не на что жаловаться.

— Не обидно, что там предпочли других легионеров?
— Нет. В клубе решили, что им нужнее другие игроки, это нормально. Никаких обид. В «Тракторе» ко мне относились хорошо.

«В КХЛ много отличных вратарей. Но я никого не боюсь»

— Год назад поговаривали, что вы лишились фаланги пальца. Как это произошло?
— Это было в плей-офф, шайба прилетела мне в палец. Он взорвался (смеётся)! Я действительно потерял фалангу. Палец стал немного короче, но всё в порядке. Меня это совсем не беспокоит. Просто не повезло. Когда это произошло, чувствовал себя странно — был просто раздробленный кусок мяса. Однако у нас был отличный доктор, он отлично с этим справился.

— Это как-то влияет на игру?
— Вообще никак.

— У вас самый сильный бросок в лиге, по крайней мере, по итогам прошлого сезона. Многие вратари наверняка опасаются встречи с вами.
— Не думаю, что это так (улыбается). Видел, что у меня был самый сильный бросок в прошлом году, постараюсь повторить достижение и в этом.

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— Есть ли вратарь в КХЛ, встречи с которым опасаетесь?
— Не назову конкретных имён, в лиге есть много отличных вратарей. Некоторые команды плотно играют в обороне, им тяжело забить. Но я никого не боюсь, постараюсь забить всем.

— Вы провели пять лет в КХЛ. Назовёте ваш самый яркий момент в лиге?
— Наверное, когда играл в «Локомотиве» и мы обыграли «Йокерит» в плей-офф со счётом 4-0. Это была отличная серия, всегда приятно обыграть команду из родного города. Жаль, что затем мы проиграли ЦСКА в седьмом матче, тот плей-офф был хорошим.

— А во всей карьере?
— Было несколько неплохих моментов, но назову один. Это был то ли 2010-й, то ли 2011-й. Первый матч под открытым небом на Олимпийском стадионе в Хельсинки, игра с ХИФК, дерби (матч состоялся 6 февраля 2011 года, ХИФК обыграл «Йокерит» со счётом 4:3. — Прим. «Чемпионата»). Отличное воспоминание.

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