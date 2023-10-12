«Мой палец взорвался, это был просто раздробленный кусок мяса». Интервью с Пулккиненом

«Куньлунь» недавно обзавёлся статусным новичком — состав команды пополнил форвард Теэму Пулккинен, который остался единственным финским игроком в Континентальной хоккейной лиге. За день до матча «Ред Стар» со СКА в Санкт-Петербурге нападающий дал «Чемпионату» первое эксклюзивное интервью в качестве игрока «драконов», в котором рассказал об адаптации в китайском клубе, своём уходе из «Трактора» и несостоявшемся переходе в «Ак Барс».

«Цель минимум — попадание в плей-офф»

— Как проходит адаптация в «Куньлуне»?

— Всё хорошо. Я провёл здесь только два дня, долго сюда добирался. Пару раз покатался в небольшой группе, ведь бóльшая часть игроков играла вчера. Я готов начинать.

— Какое настроение в команде после шести поражений подряд?

— Не унываем. Сезон только начался, команда хорошо начала, одержала несколько побед. Последние пару матчей получились напряжёнными, увы, команда проиграла. Никакой паники нет, фокусируемся на следующих встречах. Нужно выиграть разок, а там пойдёт.

— «Куньлунь» ни разу не выходил в плей-офф во время вашей игры в КХЛ. Мне казалось, вы подпишете контракт с клубом, у которого больше шансов на кубок.

— Всё дело в тайминге. Иногда всё идёт не по плану. Неделю назад я услышал об интересе «Куньлуня», меня это впечатлило. Да, при мне в КХЛ клуб не выходил в плей-офф. Так почему бы не сделать это в нынешнем сезоне?

— До этого вы играли в командах с хорошей посещаемостью, а у «Куньлуня» фан-база небольшая. Вас это не смущает?

— Вообще не смущает. Если бы смущало, не перешёл бы сюда. Я был рад получить шанс оказаться в «Куньлуне», поэтому и подписал контракт. Если будем играть хорошо, болельщики придут. Я смотрел матч со «Спартаком», там была отличная поддержка. Да, было много болельщиков «Спартака», ведь играли рядом с Москвой. Но «Куньлунь» провёл отличный матч.

— Каким вообще видите потенциал «Куньлуня»?

— Наша цель — попадание в плей-офф. Мы недалеко от восьмёрки, потерпели пару обидных поражений, однако ещё есть время всё исправить. Нужно начать побеждать. Если попадём в плей-офф, будем смотреть дальше. Но пока цель минимум — попадание в плей-офф.

— Кроме Райана Спроула и Даниила Тарасова, с кем-то успели поиграть в одной команде?

— С Тайлером Воном мы играли в «Чикаго Вулвз» в АХЛ, с Колином Кэмпбеллом в «Гранд-Рапидс Гриффинс».

— Будет ли вам проще в «Куньлуне», чем в других клубах КХЛ, учитывая, что здесь больше англоговорящих?

— Для меня это не имеет значения. Я 10 лет играю за пределами Финляндии, многое повидал, ко многому привык. Языковой барьер никогда не был проблемой для меня. В хоккейном мире все говорят на одном языке.

«Понимал, что предоставится возможность вернуться в КХЛ»

— В межсезонье слухи отправляли вас «Салават» и «Барыс». Правдивы ли они?

— Не знаю, насколько они правдивы. Слухи есть всегда. Возможно, какие-то команды действительно были заинтересованы во мне.

— Зимой вас пытался выменять «Ак Барс». На вас больше не выходили из Казани?

— Нет, после того случая с их стороны интереса ко мне не было. Тогда мы немного пообщались, были переговоры. Однако переход не состоялся, и я был рад остаться в «Тракторе» до конца сезона. Мы пытались выйти в плей-офф, но не смогли этого сделать, не хватило всего одного очка.

— Были готовы покинуть Челябинск раньше истечения контракта?

— Это бизнес. Если бы «Трактор» хотел, чтобы я ушёл, я бы ушёл. Но там захотели меня оставить, поэтому я остался. Игроков обменивают везде, это нормально. В моём случае этого не произошло.

— Была история, будто бы Никита Квартальнов предлагал устроить вас обратно в Минск, если бы он стал вашим представителем.

— Здесь та же ситуация, что и с интересом от других клубов. В межсезонье много разговоров от агентов, генменеджеров, болельщиков. Это всё часть бизнеса. Сейчас я в «Куньлуне», а не в Минске.

— Ваш агент говорил, что вы тренировались с «серьёзным клубом из Европы». О каком клубе речь?

— Я тренировался в Италии с клубом «Валь-Пустерия», он играет в ICEHL. Там команды из Австрии, Италии, Словении. Это хорошая европейская лига. У команды финский тренер — Томек Валтонен. Он сказал мне, что я могу потренироваться с ними. Уважаю его, это отличный тренер. Благодарен ему за возможность потренироваться с клубом.

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— Действительно могли остаться в Европе или были нацелены только на КХЛ?

— Могло произойти всё что угодно. Я внимательно изучал возможности, которые у меня были, ждал подходящего момента. Шанс остаться в Европе тоже был, но я получил возможность оказаться в «Куньлуне».

— Был момент, когда думали, что с КХЛ уже не получится?

— Нет. Понимаю, что сейчас тяжёлая ситуация, клубы могут подписывать только трёх легионеров. Всегда знал, что, если захочу вернуться в КХЛ, рано или поздно такая возможность предоставится. Но я хотел посмотреть, какие у меня будут варианты. Предложение от «Куньлуня» поступило в правильный момент. Всё сложилось отлично.

— Затяжные переговоры повлияли на подготовку к сезону?

— Нет, я тренировался в Италии, и это отлично помогло мне. Там отличный клуб. Посмотрел, как они работают, это очень хорошая команда. Тренироваться там было лучше, чем оставаться дома. Надеюсь, сразу смогу играть на уровне КХЛ.

— «Трактор» был первой командой КХЛ, в которой вы задержались на два полных сезона. Какие планы на «Куньлунь»?

— Не знаю пока. Я подписал контракт до конца сезона. Если отыграю хорошо, возможно, мы найдём способ договориться ещё на один год сотрудничества. Прямо же сейчас я сфокусирован не на будущем, а на настоящем. Все провели уже по 20 игр с учётом предсезонки. Мне нужно быстро найти свой ритм. Понадобится пара матчей, чтобы завестись, но всё придёт.

«В «Тракторе» решили, что им нужны другие игроки, это нормально»

— Никита Тертышный говорил, что вы «русифицированы». Согласитесь с ним?

— Мне было весело в «Тракторе». Нравились одноклубники, все до одного. Это хорошие люди. Не знаю, могу ли я на 100% согласиться с тем, что он сказал, но мне нравилось там. Похоже, я тоже им нравился. Я отлично провёл время в «Тракторе», не могу сказать ничего плохого о клубе и людях. Это топовая команда.

— Как он переживал сухую серию?

— Ему очень нелегко пришлось в начале сезона, он долго не мог забить. Но это хоккей. Когда все болельщики и тренеры ожидают высокой результативности, а шайба не идёт в ворота, это очень сильно давит на молодых игроков. Здорово начать сезон с заброшенных шайб — тогда и игра идёт легче, и чувствуешь себя лучше. У Никиты многое не получалось, однако он отлично держался. Он классный игрок с большим будущим. У него всё будет замечательно.

— Недавно он запросил обмен. Верите, что смена обстановки пойдёт ему на пользу?

— Не могут говорить за кого-то другого. У Никиты своя карьера, это его выбор. Если такова его цель, должно быть, это пойдёт ему на пользу.

— На днях «Трактор» расстался с Анваром Гатиятулиным. Вас это удивило?

— Тяжёлая ситуация, был сложный сезон. Очень жаль, что его уволили. Анвар Рафаилович — отличный человек, он всегда мне нравился. Но таков бизнес.

— Но ведь отличный человек не всегда означает отличный тренер.

— У него большое сердце. Хоккей одинаков для игроков, тренеров, агентов и генменеджеров, все знают об этом. Я желаю ему только наилучшего.

— «Трактор» в прошлом сезоне выступил ниже ожиданий. Что пошло не так?

— За год до этого мы провели очень хороший сезон, дошли до финала конференции, где проиграли «Магнитке». Думаю, свой отпечаток наложило межсезонье, мы потеряли лучших игроков — лучшего защитника лиги Ника Бэйлена, одного из лучших вратарей Романа Вилла, одного из лучших центров Лукаша Седлака, ещё и Томаша Гику. Таким игрокам сложно найти замену. Нам нужно было найти способ заменить их. Уход лидеров — хорошее оправдание, но болельщики не хотят их слышать.

— Чувствуете, что дали команде меньше, чем могли?

— Конечно, я недоволен тем, как всё сложилось для команды и для меня лично. Всегда хочется играть лучше. Даже если забиваешь 30 голов, хочешь забить 35. Да, я хотел сыграть лучше.

— Хотели остаться в Челябинске?

— Сложилась непростая ситуация с ролью, которую я играл в команде. В первый год я чаще играл в большинстве с другими легионерами, это был мой лучший год в «Тракторе». Но потом всё пошло сложнее, и я понимаю реакцию клуба — мы начали проигрывать. Мне не на что жаловаться.

— Не обидно, что там предпочли других легионеров?

— Нет. В клубе решили, что им нужнее другие игроки, это нормально. Никаких обид. В «Тракторе» ко мне относились хорошо.

«В КХЛ много отличных вратарей. Но я никого не боюсь»

— Год назад поговаривали, что вы лишились фаланги пальца. Как это произошло?

— Это было в плей-офф, шайба прилетела мне в палец. Он взорвался (смеётся)! Я действительно потерял фалангу. Палец стал немного короче, но всё в порядке. Меня это совсем не беспокоит. Просто не повезло. Когда это произошло, чувствовал себя странно — был просто раздробленный кусок мяса. Однако у нас был отличный доктор, он отлично с этим справился.

— Это как-то влияет на игру?

— Вообще никак.

— У вас самый сильный бросок в лиге, по крайней мере, по итогам прошлого сезона. Многие вратари наверняка опасаются встречи с вами.

— Не думаю, что это так (улыбается). Видел, что у меня был самый сильный бросок в прошлом году, постараюсь повторить достижение и в этом.

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— Есть ли вратарь в КХЛ, встречи с которым опасаетесь?

— Не назову конкретных имён, в лиге есть много отличных вратарей. Некоторые команды плотно играют в обороне, им тяжело забить. Но я никого не боюсь, постараюсь забить всем.

— Вы провели пять лет в КХЛ. Назовёте ваш самый яркий момент в лиге?

— Наверное, когда играл в «Локомотиве» и мы обыграли «Йокерит» в плей-офф со счётом 4-0. Это была отличная серия, всегда приятно обыграть команду из родного города. Жаль, что затем мы проиграли ЦСКА в седьмом матче, тот плей-офф был хорошим.

— А во всей карьере?

— Было несколько неплохих моментов, но назову один. Это был то ли 2010-й, то ли 2011-й. Первый матч под открытым небом на Олимпийском стадионе в Хельсинки, игра с ХИФК, дерби (матч состоялся 6 февраля 2011 года, ХИФК обыграл «Йокерит» со счётом 4:3. — Прим. «Чемпионата»). Отличное воспоминание.