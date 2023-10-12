Мэттьюс — второй после Овечкина действующий игрок НХЛ с 300 голами за 500 и менее матчей

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором первого хет-трика в новом сезоне-2023/2024 НХЛ в матче с «Монреалем» (6:5 Б).

После этого матча в активе Мэттьюса стало 302 гола в 482 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он стал вторым действующим хоккеистом лиги, кому удалось забросить 300 шайб в 500 и менее матчах. Первым из действующих игроков НХЛ это сделал Александр Овечкин, который забил 300 голов за 473 матча в лиге.

Напомним, сегодня прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу со счётом 6:5 Б (0:1, 3:1, 2:3, 0:0, 1:0).