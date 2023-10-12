Пулккинен ответил на вопрос об интересе со стороны «Салавата» и «Барыса»

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен прокомментировал слухи в СМИ, согласно которым интерес к финскому форварду проявляли «Салават Юлаев» и «Барыс».

«Слухи об интересе «Салавата» и «Барыса» ко мне? Не знаю, насколько они правдивы. Слухи есть всегда. Возможно, какие-то команды действительно были заинтересованы во мне. История с Никитой Квартальновым? Здесь та же ситуация, что и с интересом от других клубов. В межсезонье много разговоров от агентов, генменеджеров, болельщиков. Это всё часть бизнеса. Сейчас я в «Куньлуне», а не в Минске», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»: