«Иногда всё идёт не по плану». Пулккинен — о переходе в «Куньлунь»

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен оценил свой переход в китайский клуб и заявил, что хочет вместе с «драконами» выйти в плей-офф КХЛ.

«Думали, что перейду в клуб, у которого больше шансов на Кубок Гагарина? Всё дело в тайминге. Иногда всё идёт не по плану. Неделю назад я услышал об интересе «Куньлуня», меня это впечатлило. Да, при мне в КХЛ клуб не выходил в плей-офф, так почему бы не сделать это в этом сезоне?» — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»: