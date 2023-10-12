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Определены составы молодёжной и юниорской сборных России для подготовки к Кубку Будущего

Определены составы молодёжной и юниорской сборных России для подготовки к Кубку Будущего — международному турниру, который состоится с 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге. В турнире сыграют молодёжные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская сборная России U18.

Состав молодёжной сборной России

Вратари: Евгений Волохин («Югра»), Сергей Мурашов («Локомотив»), Руслан Хажеев («Трактор»).

Защитники: Никита Баклашов, Артём Кудашов (оба – «Динамо» М), Артём Барабоша, Данила Станиславский (оба – ЦСКА), Кирилл Жуков («Металлург» Мг), Александр Пелевин («Зауралье»), Иван Ремезовский (СКА), Костантин Савчик («Югра»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»), Артём Щучинов («Трактор»).

Нападающие: Никита Алмазов («Витязь»), Максим Великов, Кирилл Долженков, Егор Соловьев, Иван Янченко (все – ЦСКА), Михаил Грасс («Металлург» Мг), Михаил Кабат, Григорий Осипов (оба – СКА), Вячеслав Малов, Александр Филатьев (оба – «Авангард»), Владислав Раздъяконов («Автомобилист»), Егор Римашевский, Игорь Чернышов (оба – «Динамо» М), Илья Роговский («Локомотив»), Александр Рыков («Трактор»).

Состав юниорской сборной России

Вратари: Петр Андреянов (ЦСКА), Ярослав Кузьменко («Спартак»), Семён Фролов («Ладья»).

Защитники: Максим Гусев («Динамо» СПб), Алексей Родионов, Матвей Шуравин (оба – ЦСКА), Тимур Кол («Авангард»), Иван Корнилов, Михаил Созинов (оба – СКА), Арсен Таймазов («Динамо» М), Матвей Кривоножкин («Ладья»), Макар Фомин («Северсталь»), Роман Шохрин («Локомотив»).

Нападающие: Степан Горбунов («Трактор»), Итай Гуревич, Александр Плесовских, Артур Фаизов, Александр Шэн (все – «Югра»), Алексей Донцов, Иван Окунев (ЦСКА), Вадим Дудоров, Егор Сурин (оба – «Локомотив»), Руслан Каримов («Спутник»), Кирилл Кутузов («Ирбис»), Андрей Матюшин («Трактор»), Иван Рябкин («Динамо» М), Данила Сысоев («Авангард»), Максим Филимонов («Атлант»).