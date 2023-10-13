«Лос-Анджелес» поместил Арвидссона в список травмированных

«Лос-Анджелес Кингз» включил 30-летнего нападающего Виктора Арвидссона в долгосрочный список травмированных, сообщает Reuters. Он не сможет выйти на лёд, по крайней мере, в течение 24 дней, а значит, пропустит ближайшие 10 матчей команды.

Арвидссон пропустил стартовый домашний матч «Лос-Анджелеса» с «Колорадо Эвеланш» (2:5) в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела. В 77 матчах прошлого сезона швед набрал 59 (26+33) очков. За карьеру в НХЛ, в ходе которой он, помимо «Кингз», выступал также за «Нэшвилл Предаторз», на его счету 239 (127+112) очков в 385 играх.

Также «Лос-Анджелес» отправил в команду АХЛ «Онтарио Рейн» нападающих Артура Калиева и Алекса Лаферрье. При этом «Кингз» перевели из АХЛ в основную команду форварда Алекса Тюркотта и защитника Брандта Кларка.