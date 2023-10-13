«Коламбус» проиграл «Филадельфии», Марченко сделал две передачи, Замула — одну

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:4. Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе.
Голы у хозяев забили Джейк Бин и Патрик Лайне. В обоих случаях одним из ассистентов при взятии ворот был российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко. У гостей отличились Джоэль Фараби, Трэвис Конечны (дважды) и Кэм Аткинсон. Ассистентом при первом голе «Флайерз» стал российский защитник Егор Замула.
Марченко провёл на площадке 14 минут 39 секунд, нанёс четыре броска, получил «0» по системе «плюс-минус» и две минуты штрафа. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 25 минут 11 секунд. На его счету «-2» по системе «плюс-минус», три броска и один силовой приём. Замула провёл на площадке 13 минут 49 секунд. Он один раз бросил по воротам, сделал один «хит» и получил «+2» по системе «плюс-минус».
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