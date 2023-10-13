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«Коламбус» проиграл «Филадельфии», Марченко сделал две передачи, Замула — одну

«Коламбус» проиграл «Филадельфии», Марченко сделал две передачи, Замула — одну
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:4. Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе.

Голы у хозяев забили Джейк Бин и Патрик Лайне. В обоих случаях одним из ассистентов при взятии ворот был российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко. У гостей отличились Джоэль Фараби, Трэвис Конечны (дважды) и Кэм Аткинсон. Ассистентом при первом голе «Флайерз» стал российский защитник Егор Замула.

Марченко провёл на площадке 14 минут 39 секунд, нанёс четыре броска, получил «0» по системе «плюс-минус» и две минуты штрафа. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 25 минут 11 секунд. На его счету «-2» по системе «плюс-минус», три броска и один силовой приём. Замула провёл на площадке 13 минут 49 секунд. Он один раз бросил по воротам, сделал один «хит» и получил «+2» по системе «плюс-минус».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Кутюрье, Замула) – 03:33     1:1 Бин (Фантилли, Марченко) – 08:24     1:2 Конечны (Лотон) – 12:43     1:3 Аткинсон (Харт) – 58:31     2:3 Лайне (Марченко, Дженнер) – 59:16     2:4 Конечны (Лотон, Санхайм) – 59:59    
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