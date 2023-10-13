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«Миннесота» с Капризовым обыграла «Флориду» на старте сезона НХЛ

«Миннесота» с Капризовым обыграла «Флориду» на старте сезона НХЛ
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Сегодня, 13 октября, «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Флориду Пантерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились американский защитник Брок Фэйбер (07:54) и шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк (32:56). Российский нападающий Кирилл Капризов отдал предголевую передачу.

Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский. Вратарь сыграл всю игру и сделал 19 сейвов (90,48 — процент сейвов).

В следующем туре 15 октября «Миннесота» сыграет в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флорида» встретится с «Виннипег Джетс».

После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Каролина Харрикейнз». Западную возглавляет «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фэйбер (Болди, Эрикссон Эк) – 07:54     2:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 32:56 (pp)    
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