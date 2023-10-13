«Миннесота» с Капризовым обыграла «Флориду» на старте сезона НХЛ

Сегодня, 13 октября, «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Флориду Пантерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились американский защитник Брок Фэйбер (07:54) и шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк (32:56). Российский нападающий Кирилл Капризов отдал предголевую передачу.
Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский. Вратарь сыграл всю игру и сделал 19 сейвов (90,48 — процент сейвов).
В следующем туре 15 октября «Миннесота» сыграет в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флорида» встретится с «Виннипег Джетс».
После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Каролина Харрикейнз». Западную возглавляет «Ванкувер Кэнакс».
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