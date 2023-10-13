«Мы все здесь хотим забивать голы». Форвард «Трактора» — о первом собрании с Заварухиным

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев оценил изменения в тренерском штабе команды. После увольнения Анвара Гатиятулина пост главного тренера челябинцев занял Николай Заварухин.

«Непонятные чувства, не знаешь, чего ожидать (От перемен на тренерском мостике «Трактора». – Прим. «Чемпионата»). Но у меня это не в первый раз, когда в моей команде меняют тренера по ходу сезона. Стараюсь особо на это не отвлекаться, мне самому нужно выздороветь и играть. В принципе, не очень хочу обсуждать эту тему, потому что она точно не в моей компетенции.

Да, конечно, я присутствовал на первом собрании под руководством Заварухина. Знаете, что-то изменить за столь короткое время тяжело любому тренеру. Для каких-то изменений в игре нужны тренировки, а у нас на них просто нет времени. Заварухин сказал правильные вещи, что всё идёт от головы, что мы все хотим здесь забивать голы, играть с удовольствием, с уверенностью. Такой основной посыл был», — сказал Дер-Аргучинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Семёном Дер-Аргучинцевым читайте на «Чемпионате»: