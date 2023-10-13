«Сейчас я вижу, что команда — играет, парни менее зажаты». Интервью с лидером «Трактора»

Пожалуй, самым громким трансфером межсезонья для «Трактора» стало подписание форварда Семёна Дер-Аргучинцева, который в конце прошлого года дебютировал в НХЛ за «Торонто». 23-летний нападающий вообще почти всю карьеру пока проводил за океаном, куда впервые отправился в 14 лет, но в сезоне-2020/2021 отметился игрой на правах аренды за «Торпедо», попав таким образом на радары к российским специалистам и болельщикам.

Летом Дер-Аргучинцев решил, что для его карьеры будет лучше пока вернуться в Россию и поиграть в КХЛ. С «Торпедо» договориться о новом контракте не удалось, и тогда нижегородцы обменяли права на форварда в «Трактор», с которым Семён и заключил двухлетний контракт. Для многих Дер-Аргучинцев оставался тёмной лошадкой, однако с первых же матчей сезона он стал настоящим лидером челябинской команды, принялся набивать приличную статистику и временами буквально тащить буксовавший в сентябре «Трактор» на своих плечах. Остановить Семёна смогла только травма, которую он получил в конце недавней домашней серии, подведшей черту под пребыванием у руля челябинского клуба Анвара Гатиятулина.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Дер-Аргучинцев рассказал:

о жизни в Челябинске;

о роли в «Тракторе» и личных задачах на сезон;

о небывалой результативности;

об успешном личном старте сезона;

об изменениях в игре «Трактора» при Алексее Заварухине;

о восприятии им отставки Гатиятулина.

«Заварухин на первом собрании сказал правильные вещи: всё идёт от головы»

— Вы пропускаете последние матчи «Трактора» из-за травмы. Что у вас случилось?

— Да ничего особенного, просто травма. Пока не получается играть. Надеюсь, что скоро в обойму вернусь. Не знаю, получится ли тренироваться с командой после её возвращения с выезда, пока непонятно.

— Как восприняли изменения в тренерском штабе?

— Непонятные чувства, не знаешь, чего ожидать. Но у меня это не в первый раз, когда в моей команде меняют тренера по ходу сезона. Стараюсь особо на это не отвлекаться, мне самому нужно выздороветь и играть. В принципе, не очень хочу обсуждать эту тему, потому что она точно не в моей компетенции.

Семён Дер-Аргучинцев Фото: hctraktor.org

— Присутствовали ли вы на первом собрании команды под руководством Алексея Заварухина?

— Да, конечно. Знаете, что-то изменить за столь короткое время тяжело любому тренеру. Для каких-то изменений в игре нужны тренировки, а у нас на них просто нет времени. Заварухин сказал правильные вещи, что всё идёт от головы, что мы все хотим здесь забивать голы, играть с удовольствием, с уверенностью. Такой основной посыл был.

«Трактор» заиграл, как команда. Со стороны видно, что парни стали менее зажаты»

— Наверняка смотрите матчи выездной серии — что с вашей точки зрения изменилось в игре «Трактора»?

— Когда я смотрю хоккей по телевизору, то не могу ничего сказать с профессиональной точки зрения. Потому что я просто смотрю хоккей. Но я вижу, что сейчас команда – играет. В Омске и Новосибирске получилось забросить четыре шайбы за игру, для нас это много по нынешнему сезону. Надеюсь, что и дальше продолжим забивать больше голов.

— Да, «Авангарду» впервые в сезоне удалось забросить больше трёх шайб, и это без вас, Кравцова тогда ещё не было. Выходит, потенциал в атаке у команды огромный?

— Конечно. Но не важно, кого не было в составе, а кто был. Важно, что «Трактор» играл, как команда. Я видел со стороны, что парни были менее зажаты.

«Первый раз в жизни проходил сборы и в контрольных матчах играл плохо. С началом регулярки форма вернулась»

— Лично вам удался старт сезона. Что больше повлияло: правильная подготовка, особая мотивация?

— Мотивации у меня всегда хватает. Я бы, кстати, не сказал, что у меня прям хороший какой-то старт получился. Да, так вышло, что в этом сезоне пошло по голам так, как я хотел. Но, разумеется, нужно стремиться к большему.

— Перед сезоном вам было выдано немало авансов и прессой, и агентом, и клубом. Не давило это?

— Честно говоря, нет. Правда, когда начались сборы, первые товарищеские матчи, то вот там я плохо играл. Новая команда, новая лига, к которой надо было привыкнуть. Плюс первый раз вообще в жизни проходил сборы. Мне было физически тяжело пройти всё это, потому что у меня организм к такому не привык. В первых контрольных матчах вообще ничего не получалось, чувствовал себя не в своей тарелке. Единственное, понимал, что до старта сезона необходимо собраться. И так сложилось, что именно с первой игры регулярки я почувствовал себя в прежней форме, и игра наладилась.

Семён Дер-Аргучинцев Фото: hctraktor.org

— Вероятно, повлияло, что в карьере вы привыкли выходить на пик формы именно к официальным матчам?

— Да, пожалуй. Когда я играл в Америке, в товарищеских матчах тоже не особо получалось набирать очки.

«Могу и хочу забивать сам. Есть понимание, что сейчас нужно показать себя снайпером, и я даже не смотрю лишнюю передачу»

— На старте сезона вашим главным козырем видится отличный бросок и чувство момента. Можно сейчас назвать это вашими сильными сторонами?

— Да, как бы странно это ни звучало. Обычно я всегда больше отдавал передач, чем забивал голов, больше играл роль плеймейкера. Но в этом году я почувствовал, что могу и хочу забивать сам, фокусируюсь на этом. Даже стараюсь не смотреть лишнюю передачу, как раньше, а именно бросать самому, угрожать воротам, чтобы приходили голы.

— Баланс голов и передач пока у вас, конечно, удивительный.

— Пасы придут со временем, это никуда не денется. Но это не должно быть в ущерб голам. В этом сезоне у меня есть понимание, что нужно показать себя снайпером, чтобы я стал разносторонним игроком, который может и отдать, и забить.

— Вероятно, количество голов связано ещё и с тем, что в неудачно складывающихся матчах приходилось больше брать инициативу на себя как лидеру?

— Да, наверное, так. У нас было много матчей, где мы долго не могли забить. И ты хочешь помочь команде выиграть, и больше на себя игру берёшь, чтобы забить этот важный гол.

«У нас была хорошая «химия» с Кравцовым до его травмы. Надеюсь, будем играть вместе»

— Статистика говорит о том, что «Трактор» часто проигрывает матчи в третьих периодах…

— Это всё было в начале. В последних играх ничего такого, наоборот, достаём матчи. Думаю, проблемы были связаны с началом сезона. У всех же команд бывают какие-то недостатки на старте регулярки.

Семён Дер-Аргучинцев Фото: hctraktor.org

— Вас ведь в «Тракторе» используют не как чистого центра и даже наигрывают на фланге, если правильно понимаю?

— Да, но я всю жизнь играл и в центре, и на фланге. Так что ничего нового для меня. Мне комфортно играть везде. Пожалуй, можно сказать, что сейчас мне удобно, когда в звене есть чистый центр, а я могу сосредоточиться непосредственно на угрозе воротам.

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— Довольно часто меняются партнёры по звену у вас. Продолжается поиск оптимальной «химии»?

— Вот этого я не знаю. У нас была очень хорошая «химия» с Кравцовым, перед его травмой. Надеюсь, что когда мы оба поправимся и вернёмся в состав, то будем играть вместе и приносить пользу команде.

— Челябинск – один из самых хоккейных городов. Как вам играется и живётся в такой атмосфере?

— Да хорошо живётся и играется, мне всё нравится. Здесь всё очень комфортно, я не ожидал, что всё так будет, когда собирался туда ехать. На улицах пока ещё нечасто узнают, но в целом я знаю, что такое жить в хоккейном городе, ведь я играл в Торонто.