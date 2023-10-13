Стали известны главные тренеры молодёжной и юниорской сборных России на Кубок Будущего

Стали известны члены тренерских штабов молодёжной и юниорской сборных России на Кубок Будущего — международный турнир, который будет сыгран с 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

Главным тренером сборной России U20 назначен Николай Воеводин. Его ассистентами станут Дмитрий Михайлов и Антон Кадейкин. Кроме того, в штабе будут тренер вратарей Алексей Давыдов и тренер по ОФП Александр Кофанов.

Сборная России U18 сыграет на Кубке Будущего под руководством Александра Титова. Игорь Знарок и Игорь Щадилов станут ассистентами главного тренера; Дмитрий Мезенцев — тренером вратарей, а Александр Кофанов — тренером по ОФП.

Напомним, в турнире сыграют молодёжные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская сборная России U18.