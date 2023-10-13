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СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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СКА реализовал большинство в матче с минским «Динамо» всего за три секунды

СКА реализовал большинство в матче с минским «Динамо» всего за три секунды
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает минское «Динамо». К началу третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте минчане, выигрывая 2:1, остались в меньшинстве. Вадим Мороз получил двухминутное удаление за задержку соперника. Нападающий СКА Александр Кадейкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба попала к Сергею Толчинскому, который нанёс кистевой бросок. Шайба зашла точно в дальний угол ворот. На реализацию большинства СКА потребовалось три секунды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Примечательно, что ранее СКА реализовал большинство в матче с ЦСКА за четыре секунды.

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