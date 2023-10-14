Малкин забил первый гол в сезоне НХЛ. Атака «Питтсбурга» началась после потери Овечкина

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости в матче проходит второй период, счёт — 2:0 в пользу «Питтсбурга». Для столичной команды этот матч — первый в сезоне.

Российский нападающий Евгений Малкин забил первый гол в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Атака «Питтсбурга» началась после потери капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не смог вывести шайбу из зоны своей команды.

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Второй гол «Питтсбурга» в матче забил канадский форвард Сидни Кросби.