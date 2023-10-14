Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четыре очка Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Вашингтон»

Четыре очка Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий Сидни Кросби, ещё по разу отличились Райлли Смит и российский форвард Евгений Малкин. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Таким образом, он поучаствовал во всех голах своей команды в данной встрече.

Хозяева заброшенными шайбами сегодня отличиться не смогли, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативных действий по ходу матча не совершил.

Отметим, что Евгений Малкин забил первый гол в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Атака «Питтсбурга» началась после потери Александра Овечкина, который не смог вывести шайбу из зоны своей команды.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Ракелль, Карлссон) – 24:07     0:2 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 25:51 (pp)     0:3 Кросби (Малкин, Гюнцель) – 31:46 (pp)     0:4 Смит (Малкин) – 56:57    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android