Четыре очка Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Вашингтон»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий Сидни Кросби, ещё по разу отличились Райлли Смит и российский форвард Евгений Малкин. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Таким образом, он поучаствовал во всех голах своей команды в данной встрече.

Хозяева заброшенными шайбами сегодня отличиться не смогли, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативных действий по ходу матча не совершил.

Отметим, что Евгений Малкин забил первый гол в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Атака «Питтсбурга» началась после потери Александра Овечкина, который не смог вывести шайбу из зоны своей команды.