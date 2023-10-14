Четыре очка Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Вашингтон»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий Сидни Кросби, ещё по разу отличились Райлли Смит и российский форвард Евгений Малкин. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Таким образом, он поучаствовал во всех голах своей команды в данной встрече.
Хозяева заброшенными шайбами сегодня отличиться не смогли, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативных действий по ходу матча не совершил.
Отметим, что Евгений Малкин забил первый гол в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Атака «Питтсбурга» началась после потери Александра Овечкина, который не смог вывести шайбу из зоны своей команды.
- 14 октября 2023
-
05:40
-
05:27
-
05:14
-
04:59
-
03:59
-
03:02
-
02:57
-
02:45
-
01:52
-
01:21
-
00:02
- 13 октября 2023
-
23:56
-
23:51
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:27
-
23:15
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:54
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
21:58
-
21:50
-
21:27
-
21:16
-
20:55
-
20:39
-
20:32