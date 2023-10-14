Главный тренер «Питтсбурга» оценил вклад Малкина и Кросби в разгром «Вашингтона»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после разгромной победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) оценил вклад в результат нападающих Евгения Малкина (1+3) и Сидни Кросби (2+0).

«Джино сегодня был в ударе. А когда он в ударе, шайба следует за ним, и он играет с большим напором. Он до сих пор настолько доминирующий игрок. Сегодня он был в своей лучшей форме. Он так здорово видит площадку, передача на Райлли Смита была просто невероятной. Он играл на обеих сторонах площадки, бился. Когда он в ударе, он один из лучших доминирующих игроков лиги. Мы видели это в равных составах, видели его вклад в большинство.

Сид тоже провёл великолепный матч. Когда эти парни чувствуют свою игру, они – элита, и сегодняшний матч является отличным примером. Это просто очень хорошие игроки с невероятным аппетитом к победам. И они не чураются пахать – находятся в отличной физической форме, пашут на тренировках в межсезонье и в сезоне, каждый день работают над деталями игры. Не случайно они до сих пор могут играть на таком высоком уровне», — заметил Салливан на пресс-конференции.