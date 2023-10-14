Уилсон спровоцировал драку с Петтерссоном на последней минуте матча с «Питтсбургом»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

На последней минуте матча состоялась драка между нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном и защитником «Питтсбурга» Маркусом Петтерссоном. Отметим, что драку спровоцировал хоккеист «Кэпиталз», который в остановке игры подъехал к оппоненту и толкнул клюшкой. Стычка продлилась несколько секунд, псоле чего судьи вмешались и разняли игроков.

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По итогам драки оба хоккеиста получили по пять штрафных минут. Примечательно, что Уилсон не получил дополнительного штарфа за провокацию или толчок клюшкой.