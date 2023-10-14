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«Ак Барс» повторно обыграл «Амур» и закончил дальневосточный выезд без поражений

«Ак Барс» повторно обыграл «Амур» и закончил дальневосточный выезд без поражений
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в матче в овертайме праздновали казанцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шевченко (Волгин, Бочаров) – 16:06 (5x4)     1:1 Терехов (Петров, Лямкин) – 17:35 (5x4)     2:1 Коршков (Барулин, Хохлачёв) – 30:38 (5x4)     2:2 Лучевников (Петров) – 32:06 (5x5)     2:3 А. Радулов (Семёнов) – 60:54 (3x3)    

Счёт на 17-й минуте открыл форвард «Амура» Дмитрий Шевченко с передач Алексея Волгина и Станислава Бочарова. Казанцам удалось быстро сравнять счёт благодаря голу Семёна Терехова с передач Кирилла Петрова и Никиты Лямкина. Хозяева вновь вышли вперёд, благодаря своему третьему голу за «Амур» Егора Коршкова. «Ак Барс» вновь быстро отыгрался — гол забил Константин Лучевников. Основное время матча закончилось вничью, а в овертайме победу гостям принёс бросок Александра Радулова.

Предыдущий матч между командами закончился победой казанцев со счётом 5:3. «Ак Барс» одержал уже пятую победу подряд. Казанцы завершили дальневосточный выезд с четырьмя победами в четырёх матчах.

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