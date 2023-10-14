«Ак Барс» повторно обыграл «Амур» и закончил дальневосточный выезд без поражений

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в матче в овертайме праздновали казанцы со счётом 3:2.

Счёт на 17-й минуте открыл форвард «Амура» Дмитрий Шевченко с передач Алексея Волгина и Станислава Бочарова. Казанцам удалось быстро сравнять счёт благодаря голу Семёна Терехова с передач Кирилла Петрова и Никиты Лямкина. Хозяева вновь вышли вперёд, благодаря своему третьему голу за «Амур» Егора Коршкова. «Ак Барс» вновь быстро отыгрался — гол забил Константин Лучевников. Основное время матча закончилось вничью, а в овертайме победу гостям принёс бросок Александра Радулова.

Предыдущий матч между командами закончился победой казанцев со счётом 5:3. «Ак Барс» одержал уже пятую победу подряд. Казанцы завершили дальневосточный выезд с четырьмя победами в четырёх матчах.