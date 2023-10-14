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Проскуряков процитировал афонского монаха, отвечая на вопрос о своей игре за «Авангард»

Проскуряков процитировал афонского монаха, отвечая на вопрос о своей игре за «Авангард»
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Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков прокомментировал свой сухой матч с московским «Динамо» (3:0) и вспомнил древнюю мудрость.

«Важно было сыграть правильно с «Динамо», допустить минимум ошибок. А «сухарь» — это лишь дополнительный бонус. Но, конечно, приятно. Я бы не связывал победы «Авангарда» в последних матчах с тем, что я в воротах появился. У нас отличный коллектив, и каждый может привнести в игру что-то своё. Те ребята, которые сегодня не играли, они в раздевалке, они поддерживают, и в этом плане я бы не стал делить.

Люблю играть клюшкой? Определённые вещи мы отрабатываем на тренировках, но игра есть игра, случаются такие моменты, которые ты не можешь смоделировать, приходится где-то импровизировать. Тем и интересна игра!

Много споров, смогу ли я поддерживать такую форму на дистанции? Хорошо, что я в этих спорах не участвую, а просто делаю всё, что от меня зависит. Знаете, есть такая мудрость: от нас усилие и желание, а результат – от Бога (цитата монаха Афонской горы Паисия Святогорца. – Прим. «Чемпионата»). И я её сейчас придерживаюсь», – сказал Проскуряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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