Нападающий «Амура» Егор Коршков забил эффектный гол с лёта в ворота «Ак Барса»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в матче в овертайме праздновали казанцы со счётом 3:2.

В середине второго периода эффектный гол забил нападающий «Амура» Егор Коршков. Форвард великолепно соориентировался и пробил по шайбе с лёта в пустой угол ворот казанцев. Этот гол стал третьим для Коршкова в составе «Амура». Отметим, что форвард забросил три шайбы за последние четыре матча.

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После этого матча на счету Егора Коршкова стало 10 (3+7) результативных баллов в 17 матчах текущего сезона.