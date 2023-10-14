«Удачное стечение обстоятельств». Коршков оценил эффектный гол с лёта в ворота «Ак Барса»

Нападающий «Амура» Егор Коршков прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) и оценил свой эффектный гол, забитый ударом по шайбе с лёта.

«Осталась какая-то недосказанность. По игре в некоторых моментах мы даже лучше выглядели чем соперник, но уже вторую игру нам не хватает реализации моментов. Осадок остался.

Любли ли я бейсбол или теннис, потому что забил с лёта? Да нет, просто удачное стечение обстоятельств. Увидел, что шайба подскочила, попробовал, попал – хорошо.

В двух играх с «Ак Барсом» взяли одно очко, можно ли результат считать удовлетворительным? Нет, это неудовлетворительный результат. Должны были больше забирать. Сами допустили невынужденные ошибки, которые привели к пропущенным голам», — цитирует Коршкова пресс-служба клуба.

После этого матча на счету Егора Коршкова стало 10 (3+7) результативных баллов в 17 матчах текущего сезона.