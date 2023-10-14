Ларионов: преступление, что «Торпедо» играет такими клюшками!

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после победы в матче со «Спартаком» (4:2).

«Много брака в передачах в первом периоде? У каждого есть своё видение. Слово «брак» очень сильное. Сказать, что было слишком явным, этого не было. Наоборот, похвалил ребят за игру в первом периоде. Не знаю, о каком браке идёт речь, мы играли плотно, компактно, в зоне атаки не было разрыва между нападающими и защитниками. В этом плане затрудняюсь акцентировать внимание на брак. Без ошибок не бывает ни одной игры. Хочешь, чтобы она была совершенной, абсолютно правильной, но мы играли против хорошего соперника. Здесь ссылаться на плохой лёд… Могу сослаться только на плохие клюшки. Если бы на моём месте был Скотти Боумэн, клюшек защитников, которыми мы играем, просто не было бы в раздевалке. Тонкими крюками вот такого размера при довольно среднем качестве льда уже никто не играет, если говорить про НХЛ. Это преступление, что мы такие клюшки получаем, что ребята ими играют. Мне жалко. Если бы у нас был запас качественного инвентаря, я просто собрал бы всю пачку и отдал бы детям 7-8 лет, чтобы они ими начинали. Потому что это не клюшки для игроков КХЛ», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.