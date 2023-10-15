20 сейвов Георгиева и результативный пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадов Эвеланш». Волевую победу в матче по буллитам одержали «лавины» со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт в середине первого периода, отличился Томас Бордело с передач Мэтта Беннинга и Майка Хоффмана. «Колорадо» большую часть матча владел инициативой и по итогам встречи нанёс 51 бросок по воротам голкипера «акул» Маккензи Блэквуда, который был признан первой звездой матча, несмотря на поражение. «Колорадо» удалось сравнять счёт при игре вшестером в самой концовке матча, отличился Кейл Макар с передачи Валерия Ничушкина. В серии послематчевых буллитов Александр Георгиев отразил все броски и принёс победу «Колорадо». На счету Георгиева 20 сейвов.