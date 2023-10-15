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20 сейвов Георгиева и результативный пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

20 сейвов Георгиева и результативный пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадов Эвеланш». Волевую победу в матче по буллитам одержали «лавины» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Бордело (Беннинг, Хоффман) – 08:42     1:1 Макар (Ничушкин) – 58:34     1:2 Рантанен – 65:00    

Хозяева открыли счёт в середине первого периода, отличился Томас Бордело с передач Мэтта Беннинга и Майка Хоффмана. «Колорадо» большую часть матча владел инициативой и по итогам встречи нанёс 51 бросок по воротам голкипера «акул» Маккензи Блэквуда, который был признан первой звездой матча, несмотря на поражение. «Колорадо» удалось сравнять счёт при игре вшестером в самой концовке матча, отличился Кейл Макар с передачи Валерия Ничушкина. В серии послематчевых буллитов Александр Георгиев отразил все броски и принёс победу «Колорадо». На счету Георгиева 20 сейвов.

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