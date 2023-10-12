Макар обошёл Озолиньша и стал лучшим защитником «Колорадо» по числу матчей с 2+ очками

Защитник «Колорадо» Кейл Макар забросил шайбу и отдал результативную передачу в победном матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

Таким образом, Макар стал лучшим защитником в истории «Колорадо» по числу матчей с двумя и более очками. Таких матчей на счету Кейла стало 64. По этому показателю он обошёл легендарного игрока обороны Сандиса Озолиньша, который становился обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 1996 году.

Всего в НХЛ Макар провёл 239 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 66 шайб и отдал 182 результативные передачи с показателем полезности «+96». В плей-офф на счету Кейла 65 (16+49) очков в 61 матче розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, сегодня, 12 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).