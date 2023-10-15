Кожевников: в «Авангарде» Рябыкин много лет прикрывал спину Хартли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил первые матчи «Витязя» под руководством Дмитрия Рябыкина. Последним местом работы Рябыкина в качестве главного тренера был «Авангард». Из омского клуба специалиста уволили осенью 2022 года.

«Я говорил о том, что Дмитрий Рябыкин сильно рискует, когда берёт команду в таком разобранном состоянии. Вижу, что он пытается перестроить её с оборонительных «один — четыре» на более современный, атакующий стиль, но пока команда не готова. Отсюда крупные поражения.

Что «Витязю» посоветую? Двухочковая система — обманчивая. Вроде бы больших разрывов в таблице нет, но убрать отставание от зоны плей-офф в восемь-девять очков при нынешнем количестве команд уже невозможно. Тем более что по сравнению с предыдущим чемпионатом Запад стал сильнее — и те же прошлогодние середняки «Спартак» или минское «Динамо» теперь могут навести шороху и в плей-офф.

Поэтому на месте «Витязя» всё свое внимание уделил бы не легионерам, а молодёжи. Нужно строить команду уже на следующий сезон. Может, менять ради перспективы кого-то из ветеранов или иностранцев, наигрывать будущие связки. В «Авангарде» Рябыкин работал вдолгую, много лет прикрывал спину гастролёру Хартли. Вот и в «Витязе» придётся прикрыть спину менеджменту. Главное в этой ситуации — не быть временщиком», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее «Витязь» расстался с 53-летним наставником Александром Завьяловым. Он стал главным тренером «Витязя» в мае 2023 года.