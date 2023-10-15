Немецкий вратарь умер от опухоли мозга, от постановки диагноза прошло девять месяцев

Немецкий вратарь Ян Далгич скончался от злокачественной опухоли головного мозга, сообщает Blick. Ему было 25 лет.

Как сообщает издание, 4 января 2023 года Далгичу исполнилось 25 лет. В этот день его госпитализировали и вскоре после этого ему поставили диагноз: опухоль головного мозга. Его команда — «Ганновер Индианс» запустила акцию «Спасите жизнь» для финансовой поддержки игрока. За очень короткое время было собрано более 120 тысяч евро. После этого была проведена операция, которая помогла, но лишь на некоторое время.

«С прискорбием сообщаем вам, что наш друг и товарищ по команде Ян Далгич скончался сегодня рано утром. Наши глубочайшие соболезнования семье, которая так самоотверженно заботилась о нём», — сказано в сообщении клуба.

В своём последнем сезоне голкипер сыграл 15 матчей с 90,1 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,54.