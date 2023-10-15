Рыбин: приятно, что Малкин показал такую игру, когда к нему стали возникать вопросы в США

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин оценил старт сезона от российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. В первых трёх матчах сезона 37-летний форвард набрал 6 (2+4) очков, а также догнал Александра Могильного по голам в НХЛ среди игроков из России (473).

«Не могу сказать, что я как-то особенно удивлён таким ярким стартом от Евгения в НХЛ. Он давно находится в статусе одного из звёздных игроков лиги, и очень приятно, что он показал такую игру именно в тот момент, когда к нему стали возникать вопросы в США. Безусловно, будет очень круто, если он наконец-то сумеет достигнуть 100 очков в регулярном сезоне.

Но давайте подождём несколько месяцев, прежде чем делать долгоиграющие прогнозы. Сейчас такой же ажиотаж начинается и в отношении американца Остона Мэттьюса из «Торонто», от которого уже ждут лучшего сезона в карьере после его хет-триков всего в двух матчах», — сказал Рыбин в интервью RT.

В первых трёх матчах сезона 37-летний форвард набрал 6 (2+4) очков, а также догнал Александра Могильного по голам в НХЛ среди игроков из России (473).