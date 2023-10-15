Плющев: Малкину не оказывают должного внимания из-за шумихи вокруг Овечкина и Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин остаётся в тени капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из-за погони последнего за рекордом Уэйна Гретцки.

«На мой взгляд, с учётом всех достижений и рекордов Евгения ему не оказывают должного внимания из-за возросшего пиара и шумихи в СМИ вокруг погони Овечкина за рекордом Гретцки. Пресса в России и США одинаково часто об этом пишет и подогревает интерес к этому событию.

По этим причинам Малкина и упустили из виду, хотя он по-прежнему в состоянии решать многие задачи в хоккее. В любом случае считаю это проблемами исключительно тех, кто его не замечает», — сказал Плющев в интервью RT.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Овечкин начал 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1348 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+66». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки всего на 72 гола (894).