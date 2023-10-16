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Гол Павла Минтюкова помог «Анахайму Дакс» обыграть «Каролину Харрикейнз»

Гол Павла Минтюкова помог «Анахайму Дакс» обыграть «Каролину Харрикейнз»
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Сегодня, 16 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).

В составе «Анахайма» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Минтюков, а также Сэм Кэррик, Кэм Фаулер и хет-трик на счету Фрэнка Ватрано.

За «Каролины» две шайбы забросил Теуво Терявяйнен и одну Мартин Нечас.

В следующем туре 20 октября «Анахайм» проведёт встречу с «Даллас Старз», а «Каролина» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

В Восточной конференции на данный момент лидирует «Бостон Брюинз» с 4 очками. Западную конференцию возглавляет «Вегас Голден Найтс» (6 очков).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кэррик (Лисон) – 06:52     2:0 Ватрано (Драйсдейл, Фаулер) – 08:31     3:0 Минтюков (ЛаКомбе, Строум) – 12:06     3:1 Терявяйнен (Шей, Песке) – 33:52     4:1 Ватрано (Строум, Мактавиш) – 36:44     4:2 Терявяйнен (Бёрнс, Орлов) – 43:00 (pp)     4:3 Нечас (Бантинг, Деанджело) – 55:28 (pp)     5:3 Фаулер (Терри, Хенрик) – 58:03 (en)     6:3 Ватрано (Мактавиш) – 58:40 (en)    
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