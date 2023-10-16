Гол Павла Минтюкова помог «Анахайму Дакс» обыграть «Каролину Харрикейнз»
Поделиться
Сегодня, 16 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).
В составе «Анахайма» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Минтюков, а также Сэм Кэррик, Кэм Фаулер и хет-трик на счету Фрэнка Ватрано.
За «Каролины» две шайбы забросил Теуво Терявяйнен и одну Мартин Нечас.
В следующем туре 20 октября «Анахайм» проведёт встречу с «Даллас Старз», а «Каролина» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».
В Восточной конференции на данный момент лидирует «Бостон Брюинз» с 4 очками. Западную конференцию возглавляет «Вегас Голден Найтс» (6 очков).
НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кэррик (Лисон) – 06:52 2:0 Ватрано (Драйсдейл, Фаулер) – 08:31 3:0 Минтюков (ЛаКомбе, Строум) – 12:06 3:1 Терявяйнен (Шей, Песке) – 33:52 4:1 Ватрано (Строум, Мактавиш) – 36:44 4:2 Терявяйнен (Бёрнс, Орлов) – 43:00 (pp) 4:3 Нечас (Бантинг, Деанджело) – 55:28 (pp) 5:3 Фаулер (Терри, Хенрик) – 58:03 (en) 6:3 Ватрано (Мактавиш) – 58:40 (en)
Комментарии
- 16 октября 2023
-
06:19
-
04:42
-
04:33
-
02:28
-
01:12
-
01:00
- 15 октября 2023
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
23:05
-
22:43
-
22:32
-
22:16
-
22:05
-
21:37
-
21:19
-
21:07
-
20:48
-
20:30
-
20:17
-
20:02
-
19:47
-
19:32
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:50
-
18:41
-
18:24
-
18:15
-
17:49
-
17:37
-
17:23
-
17:15
-
17:10
Партнерский контент