Гол Павла Минтюкова помог «Анахайму Дакс» обыграть «Каролину Харрикейнз»

Сегодня, 16 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).

В составе «Анахайма» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Минтюков, а также Сэм Кэррик, Кэм Фаулер и хет-трик на счету Фрэнка Ватрано.

За «Каролины» две шайбы забросил Теуво Терявяйнен и одну Мартин Нечас.

В следующем туре 20 октября «Анахайм» проведёт встречу с «Даллас Старз», а «Каролина» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

В Восточной конференции на данный момент лидирует «Бостон Брюинз» с 4 очками. Западную конференцию возглавляет «Вегас Голден Найтс» (6 очков).