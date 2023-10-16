Путин — о хоккее: 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что продолжает играть в хоккей.

«Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Начал кататься на коньках только 10 лет назад. До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор. Я одновременно учился кататься на коньках и играть в хоккей. Для меня это было одно и то же.

Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Ранее защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал об игре Владимира Путина в хоккей.