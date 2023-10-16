Рейдеборн раскритиковал Шведскую ассоциацию за отказ вызывать хоккеистов из КХЛ в сборную

Голкипер швейцарского «Берна» Адам Рейдеборн рассказал, почему решил покинуть ЦСКА, и раскритиковал Шведскую хоккейную ассоциацию за отказ приглашать хоккеистов, играющих в КХЛ, в сборную страны.

«Я знал, что происходит. Россия сделала и делает много плохого во время спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы говорили об этом в ЦСКА, и многие россияне в команде чувствовали то же самое. Но, конечно, было много разных мнений.

Я не хотел остаться без команды и без трансферной карты, если бы ЦСКА её сохранил. Тогда я решил вернуться. Думаю, сегодня я бы принял такое же решение.

Я считаю неправильным, что игроков КХЛ не пускают в сборную Швеции. Я заслуживаю быть её частью. Конечно, это предмет для дискуссии, но ассоциации, возможно, не стоит отказываться от игроков КХЛ», — цитирует Рейдеборна Aftonbladet.