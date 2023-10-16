«Нельзя сравнивать легковой автомобиль и трактор». Величкин сопоставил Малкина и Овечкина

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о фантастическом старте сезона российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Опытный форвард в первых трёх матчах сезона забил два гола и отдал четыре ассиста. Величкин также ответил на вопрос, сможет ли Малкин побороться за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

«Я ждал такого старта от Малкина. Несколько лет подряд он очень тяжело залечивал травмы, потом тяжёлое восстановление. У него талант от бога и невероятное мастерство. Его самодисциплина должна была перебороть все неудачи.

Может ли Малкин побороться за лучшего бомбардира регулярки в новом сезоне? Я не могу сказать по-другому, конечно, да (смеётся). Хочется, чтобы избежал травм, и всё у него получится. Он может легко зайти в топ-3 лучших бомбардиров НХЛ.

Опередит ли его Овечкин? (смеётся) Их нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать легковой автомобиль и трактор. Для посева лучше трактор, а для езды — машина. Кто из них машина? Это несравнимые ребята. Один скрипач, другой — пианист. Невозможно сравнить, кто лучше на скрипке играет или на рояле, вот так и у них», — приводит слова Величкина Legalbet.