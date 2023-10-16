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Iltalehti — о зарплате Романа Ротенберга в СКА: у него едва ли не хватает денег

Финский журналист Iltalehti Вильями Калмари поделился мнением о заработной плате российского главного тренера СКА Романа Ротенберга. В отечественных СМИ называется сумма в 50 млн рублей.

«По данным российских СМИ, годовая зарплата Ротенберга является четвёртой по величине среди тренеров КХЛ. Тем не менее у Ротенберга едва ли не хватает денег. Помимо принадлежности к олигархической семье, он владеет частью СКА и занимает должность заместителя гендиректора «Газпромбанка».

Ротенберг лишился части зарплаты в этом сезоне из-за штрафов, полученных им от КХЛ за неподобающее поведение.

Плохое настроение СКА стало причиной седины у тренера в сентябре. Команда тогда проиграла пять матчей подряд. Сейчас курс немного скорректирован», — приводит слова Калмари Iltalehti.